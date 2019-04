Carvajal y su dardo al Barça: ''Nuestro grupo de Whatsapp es más precavido''

El defensor Dani Carvajal brindó declaraciones para Marca previo al partido de este lunes contra el Leganés, en donde se refirió al grupo de Whatsapp que tienen en el Real Madrid, lo que menos le gusta del fútbol y su polémica en redes sociales.

Lo que menos le gusta sobre el fútbol

''Ahora mismo creo que está un poco desorbitado y endiosado. Todo se ha disparado muchísimo, tema de traspasos, de comisiones de unos, de otros. Es la parte un poco turbia del fútbol que no me gusta nada. Creo que debería haber mucha más transparencia. Por lo demás para mí es maravilloso''.

Las valoraciones de los jugadores en la actualidad

''Sí, de vez en cuando suelo mirarlo. No suelo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es mirar lo que opinan y asimilarlo. No me afecta ni para bien ni para mal. No puedes estar viviendo pendiente de lo que piensa la gente. Tú sabes cuándo juegas bien y cuándo juegas mal, cuándo ayudas al equipo y cuándo no''.

Su mensaje en redes sociales contra Eva Hache (insultó a manifestantes)

''Para expresar tu opinión o cómo piensas no es necesario faltar el respeto a los que no piensan como ella. Puedes expresar tu opinión y es respetable, yo respeto las opiniones de todo el mundo. No me sentí atacado, pero vi el mensaje y no me gustan esas cosas. No es adecuado faltar el respeto a los demás''.

¿El Real Madrid tiene un grupo de Whatsapp como el de Piqué?

''No, en el Madrid somos más cautos y precavidos. El administrador es Sergio (Ramos) y alguna broma hay, como un grupo de amigos. Se manda algún vídeo de alguna caída, intentamos tener esos toques de humor. Se llama primer equipo 2018-2019''.

¿Votará en las próximas elecciones?

''Voy a votar, claro. Y sé a quién. Pero eso me lo guardo''.