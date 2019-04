Ernesto Valverde sobre el duelo ante el United: “No tenemos que especular”

Un año después de la decepción de Roma, Ernesto Valverde afronta la vuelta de otros cuartos de final, aparentemente, con la lección aprendida.



“Las experiencias sirven de algo”, manifestó en la previa del gran partido ante el United, dando a entender que en el bando azulgrana está muy claro que no se puede repetir el exceso de confianza.

Valverde dejó claro que, pese a la ventaja, no se puede permitir que el equipo especule. “El destino lo tienes que ir a buscar tú”, manifestó el técnico, que aseguró que “llegamos bien”.



Sobre lo que espera pueda llegar hacer el Manchester United que tiene la obligación de ganar tras perder por la mínima diferencia en la ida.

Los jugadores del Barcelona pasan un gran momento.





“No sé qué planteamiento puede poner, pero es cierto que en Champions de cuatro partidos han ganado tres, dos de ellos con goles en los últimos minutos. Hay que estar atentos a todo esto”, afirmó.



No se atreve a pronosticar con qué sistema saldrá el United, pero apunta que “en cualquier caso, cada equipo será fiel a lo que haya estado haciendo: en su caso, con jugadores muy potentes y nosotros, a lo nuestro”.

Tiene claro que está prohibido especular: “El resultado no es definitivo, ni mucho menos. Tenemos que ir a hacer nuestro juego. No tenemos que especular. Desde luego, intentaremos que no nos marquen, como ellos, pero con nuestro estilo de juego. No saldremos pensando que tenemos una ventaja, es absurdo”.



Del United teme, sobre todo, “los jugadores que tiene y su estilo. Con espacio para correr son muy fuertes. Les respetamos por lo que han hecho y por lo que son. Nosotros tenemos que mostrarnos como somos y tratar de ser mejores. Sabemos su potencial, pero tenemos que hacer nuestro juego”.