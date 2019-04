Bartomeu: "El nivel de Dembélé es mejor ahora que el de Neymar"

En una entrevista en cataluña el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dejó muchas declaraciones polémicas y despejó dudas sobre temas importantes de la institución culé.

El mandatario mandó un mensaje a los jugadores de cara al partido de este martes ante el Manchester United por los cuartos de final de la Champions League.



"El Manchester va de menos a más, no será nada fácil, hay que ganar, es un objetivo estar en semifinales después de tres años de ausencia", expresó



En esta entrevista también se le preguntó sobre el posible fichaje de Griezmann luego de que el Camp Nou silbará al jugador francés en el último encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid por la Liga.



"Tiene contrato con el Atlético,no está encima de la mesa el tema Griezmann", comentó.



Además aclaró el posible retorno de Neymar al Barcelona ya que se rumora que el brasileño se ha ofrecido al club y que tiene ganas de volver a jugar junto a sus amigos Messi y Suárez.



"Ya he explicado que tenemos un proyecto con Dembélé y Coutinho con la venta de Neymar. El nivel de Dembélé es mejor ahora que el de Neymar. Además es mucho mejor jugador que Neymar y ya está adaptado", explicó.





El presidente fue muy claro cuando se le consultó por la renovación de por vida de Messi. " La renovación con Messi pasará el día que hablemos. Lleva toda la vida aquí, le podríamos poner un euro de cláusula y no se iría, su vida estará ligada al Barcelona".



También se le preguntó en un caso de que le Barcelona llegase a la final a quien preferiría ¿ Cristiano o Guardiola?.



" Al Barcelona no le da miedo nadie, pero no podemos especular si todavía nosotros no hemos pasado de cuartos"



Josep ve muy complicado que el Barcelona consiga lo que conquisto el Real Madrid que es ganar tres champions consecutivas.



"Ganar tres champions consecutivas es un logro muy importante, ya felicité al Madrid e intentaremos hacerlo algún día".



Bartomeu manifestó que no le obsesiona ser el primer presidente del Barcelona en ganar dos tripletes en la historia del club, pero que si se pudiese seria bueno.