Ter Stegen: "Hay que evitar lo que pasó en Roma"

El guardameta del Barcelona compadeció este día ante los medios de comunicación previo al partido de vuelta en los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United.

Ter Stegen deja claro que el equipo esta listo para el duelo de mañana y que ya la eliminación de la temporada pasa en cuartos ante la Roma, ya es pasado y solo espera que no se vuelva a repetir .



"No puede volver a pasar lo de la Roma. Fue muy duro, si, pero ya estamos aquí otra vez y queremos que no nos vuelva a pasar", recordó.



El portero azulgrana asegura que el partido ante el Manchester en el Camp Nou no será nada fácil ya que el resultado es muy ajustado y en un partido de Liga de Campeones todo puede pasar.



"Ellos tienen jugadores muy rápidos. siempre hay que estar vigilandolos como hicimos en la ida. En Old Trafford nos hicieron la vida difícil y si queremos clasificar, hay que estar concentrados" explicó.



Además el arquero alemán reconoció lo peligroso que es el equipo británico y trajo a memoria cuando el United le remontó al París Saint-Germain. " Tenemos un rival que tiene ganas, han ganado partidos fuera de casa, lo bueno es que nosotros somos diferentes al PSG".





Una de las claves para conseguir el boleto a las semifinales de este torneo, cosa que no se le da al Barcelona desde el 2015, es dejar la portería en cero.



"Es uno de nuestros objetivos, pero si nos marcan, sabemos que tenemos mucha calidad arriba y somos capaces de marcarles. Lo que si queremos es defender bien", concluyó.



El Barcelona no pierde un partido de semifinal en casa desde el 2013 cuando perdió ante el Bayern Munich 0-3.