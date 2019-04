Caso Bale: Real Madrid se plantea su cesión para la siguiente temporada

El Futuro de Gareth Bale está lejos del Real Madrid. Zinedine Zidane no le quiere y el club ya se plantea su cesión para la siguiente temporada, según diario Marca.

El rotativo informa que el conjunto merengue tiene este plan de mandarle a préstamo antes de negociar su venta, caso similar a lo que hizo con James Rodríguez que fue enviado al Bayern Munich.





Hasta ahora no hay una oferta concreta por Bale, lo que preocupa a la cúpula madridista. Uno de los factores por lo cuales no han llegado a tocar puerta por el galés es el salario.



El futbolista recibe 17 millones de euros netos por temporada, una cantidad muy grande que pocos equipos podrían pagar y su precio de mercado actualmente es de 70 'kilos'.



Lo seguro es que Bale no continuará la campaña que viene en el Real Madrid ya que cuenta poco para Zidane y los aficionados del conjunto blanco consideran que su ciclo terminó.