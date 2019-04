Dybala: ''El fichaje de Cristiano Ronaldo con la Juventus no me lo creí''

El delantero argentino Paulo Dybala concedió unas palabras para el diario Corriere della Sera y elogió a su compañero Cristiano Ronaldo. Además, se refirió a las críticas que reciben los futbolistas diariamente.

Dybala-Coutinho, el trueque de la Juventus y Barcelona que proponen en Italia

''La vida de un jugador es como una montaña rusa. Un día eres el mejor y al día siguiente eres un inútil. Intentar encontrar un punto de equilibrio no es fácil. Le sucede a todo el mundo, hasta a los campeones como Messi o Ronaldo: después de todo lo que han hecho a lo largo de las respectivas carreras, siguen siendo criticados'', explicó el jugador de la Juventus.

''Cuando me propusieron llevar el número 10, pensé en ello, pero no se puede rechazar tal oferta. Para mí es un honor y una responsabilidad: tengo que demostrar que lo merezco todos los días. Me gusta cambiar, hacer cosas nuevas, establecer objetivos a corto y largo plazo. Debemos encontrar el coraje para ir más allá de nuestros límites'', añadió Dybala.

Asimismo, 'La Joya' revela que no creía que el fichaje de CR7 con la Juventus fuera posible y asegura que el portugués es uno de los más bromistas dentro de la plantilla.

''Nadie se lo imaginaba y no me lo creí, pensé que era la portada de un periódico. Ahora, conociéndolo, veo que Ronaldo es un chico sencillo. Tiene su imagen, su personalidad y su forma de ser en el césped. Pero en el vestuario es como los demás, está con todos y le gusta bromear'', contó el argentino.