"Adrien Rabiot ha sido maltratado y sufre sin decir nada"

La madre y agente de Adrien Rabiot, Veronique Rabiot, no ha dudado ningún segundo en atizar contra el presidente del PSG Nasser Al Khelaifi en una entrevista con la agencia AFP.

Leer más: Hermano de Eden Hazard tiene nuevo club... ¡un gigante lo fichó!

La representante del jugador francés atacó con dureza al presidente del París Saint-Germain, por la situación que vive el futbolista de 24 años.

La representante considera que el dirigente no ha tratado adecuadamente al centrocampista y que su actitud ha terminado afectando al rendimiento del equipo. El galo acaba contrato el próximo 30 de junio y lleva meses apartado del equipo por no querer renovar.

Veronique Rabiot ha sido la representante de siempre de Adrien.

"Cuando alguien toma decisiones en la vida siempre hay consecuencias a corto, mediano o largo plazo, no comprender eso como presidente es no conocer nada de fútbol ni de los futbolistas y antes de eso no conocer a los hombres", comenzó atizando Veronique.

Y luego, aduce que: "Si Adrien hubiese sido sancionado por algo justo al menos sería diferente, los otros saben que ha sido maltratado y sufre sin decir nada, y es ese sufrimiento el que trasciende (...)".

La madre del crack francés considera que en el PSG hay una "gangrena" y siguió defendiendo a su hijo.

"Yo no sé si es consciente, quiero pensar que es inconsciente por los otros jugadores, pero ahí hay una gangrena. Nasser Al Khelaifi les ha quitado serenidad. No pueden ignorar cuando uno de sus buenos jugadores es maltratado delante suyo".