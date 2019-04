Thorgan Hazard anuncia haber llegado a un acuerdo con el Dortmund

El belga Thorgan Hazard, hermano de Eden, confirmó este domingo haber alcanzado un acuerdo con el Borussia Dortmund para fichar por el club alemán la próxima temporada, indicó a la cadena de televisión belga VTM.

Ver más: Courtois dice que "Hazard es mi amigo, siempre hablo con él"



El entrenador del Borussia Mönchengladbach, su club actual, ya hizo saber hace dos semanas que el belga no prolongaría su contrato.



"Alcancé un acuerdo con el Dortmund así que no me corresponde a mí actuar ahora", afirmó Hazard, que emplazó a los clubes a entenderse.

Thorgan ha compartido selección con su hermano, Eden Hazard.

En cinco temporadas en la Bundesliga con el 'Gladbach', el hermano de Eden disputó 144 partidos, anotando 30 goles y dando 34 pases de gol.