Boateng: ''Si hubiese tomado mejores decisiones habría jugado 10 años en el Real Madrid''

Kevin Prince Boateng concedió unas palabras para la plataforma DAZN en la que analizó su carrera futbolística y asegura que de haber tenido un agente estaría siendo titular en el Barcelona o habría jugado una década para el Real Madrid.

''Yo entendí demasiado tarde que la cabeza es fundamental y ahora me arrepiento. Me hubiera venido muy bien que alguien, un familiar o un agente me aconsejara a los 18 años'', explica el ghanés, echando vista hacia el pasado.

''Si hubiera tomado mejores decisiones seguramente fuera titular en el Barça o hubiera jugado 10 años en el Real Madrid o en el Manchester United'', añade Boateng, justificando que no tuvo ayuda de nadie para ser reconocido.

El atacante también se refirió a Jurgen Klopp con el que coincidió en el Borussia Dortmund y lo considera uno de sus mejores amigos.

''Sabe perfectamente lo que tiene que decirte para que mueras por él. Ya lo hizo en Dortmund y lo hace ahora en Liverpool. Jamás he conocido a una persona tan ambiciosa. Pierde un entrenamiento y no te habla en cuatro días. Congeniamos enseguida'', desveló el jugador.

Boateng podría enfrentarse este miércoles a su extécnico cuando el Liverpool visite el Camp Nou para disputar la semifinal de ida de la Liga de Campeones.