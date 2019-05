Dani Alves y Marquinhos no perdonan a Neymar tras su agresión a aficionado

La acción de Neymar tras perder la Copa de la Liga con el PSG el pasado sábado ante el Rennes, donde agredió a un aficionado, ha sido el tema del momento en Francia.

Leer más: Los TRES jugadores que el PSG venderá en el mercado de fichajes

Muchos comentarios han llegado en torno a ese tema, pues fue una actitud que el jugador no debió tomar, aducen muchos jugadores, incluso, amigos personales de Neymar.



Y uno de ellos fue Dani Alves, quien condenó la agresión del astro brasileño. "Yo creo que es un momento muy delicado. Habíamos perdido un título y él estaba con la cabeza caliente. Fue una reacción, creo que no acertada en aquel momento", dijo.

"No se puede provocar este tipo de cosas. Uno tiene que tener un poco más de control. Creo que son cosas que la vida te enseña. Tienes que equivocarte para mejorar. No de tal manera, pero este error va a hacer que él pueda reflexionar un poco. Ney es un chaval excepcional, pero en algunos momentos es muy caliente. Hay reacciones como esta que, por más amigo que sea, no puede estar a favor suyo. Creo que aprendió. A base de golpes creo que aprendió y espero que no vuelva a ocurrir", alargó en su explicación Alves.



Por su parte, Marquinhos, uno de los capitanes del PSG, también criticó la actitud de Neymar.

"Él mismo sabe que cometió un error. A partir del momento en que ataca a una persona, acabará mal. Él ya no es un niño, ya sabe cuándo se equivoca, cuándo acierta y que esto sirva de aprendizaje para él. Pero la gente conoce también que las cosas con Neymar toman una dimensión muy grande. Él ya está acostumbrado a eso, sabemos que las cosas son así, los errores ocurren, está ahí para aprender y continuar la vida", dijo.