El crack holandés que perdió de figurar en el 'histórico Ajax' por fichar con Real Madrid

Todos hablan del Ajax, el gigante dormido que parece haber despertado de la mano de una excelente generación de futbolistas jóvenes que la comanda un jovencito llamado Matthijs de Ligt de 19 años.

¿Dónde jugarán las estrellas del Ajax la siguiente temporada?

Pero antes de lo histórico que están haciendo, hubo un jugador que pudo llevarse todos los créditos pero su decisión de irse muy jovencito al Real Madrid lo condenó.



Mink Peeters dejó el Ajax y firmó por el Real Madrid en el 2014. Su proyección hacía pensar que destacaría en el Santiago Bernabéu; sin embargo, la historia ha sido totalmente distinta. La promesa no ha despegado.

Peeters no brilló con el Real Madrid y fue dado de baja.

La cantera del Ajax a la que pertenecía Peeters ha mostrado sus frutos en este 2019. En ese entonces, aun no mostraban ningún plus, por lo que el jugador categoría '98, tomó como opción crecer en Valdebebas. Siendo habitual convocado a la Selección de Holanda juvenil, compartiendo equipo con Matthijs De Ligt, Dani De Wit o Fosu-Mensah.



Estando en el juvenil del Real Madrid, Mink Peeters se lesionó rompiéndose la clavícula y su adaptación no fue nada sencilla. Debutó en la Youth League con Reguilón, Javi sánchez o Borja Mayoral, pero no llegó a ascender al Castilla y tras varias temporadas fue cedido al VVV Venlo de la Eredivise holandesa.



En el Venlo se juntó con una perla del Arsenal, Nwakali, pero en sus caminos se cruzaron con el técnico Maurice Steijn, quien no le dio muchos minutos. El madridista jugó un único partido, en Copa, y quedó sin jugar en Liga.

Peeters no ha tenido una gran trayectoria y ahora busca cómo regresar.

Luego lo intentó en la Segunda B española y firmó por el Lleida, pero de nuevo, sin oportunidades, terminó su cesión y rescindió contrato con el Real Madrid. Otro año sin sumar minuto alguno.