Raiola, sancionado por la FIFA tres meses, no podrá hacer la 'Operación De Ligt'

La FIFA decidió ampliar la sanción impuesta por la Asociación Italiana de Fútbol (FIGC) sobre Mino Raiola y el agente no podrá ejercer durante tres meses ya no solo en Italia, sino también en el resto del mundo.



La decisión fue notificada este viernes y es de carácter inmediato. De esta forma, Raiola, que representa los intereses de jugadores como De Ligt, Pogba o Balotelli, queda inhabilitado entre el 9 de mayo y el 9 de agosto, por lo que no podrá llevar futbolistas a ningún país durante ese periodo.

Precisamente De Ligt interesa mucho al Barcelona y, uno de los obstáculos para que se cierre la operación es la millonaria comisión que pide Mino Raiola al conjunto azulgrana. Con el agente fuera del traspaso hasta el 9 de agosto, en principio se liberaría ese escollo.

El jugador De Ligt sigue a la espera de pasar al Barcelona para la próxima temporada.





La radiografía sobre la operación De Ligt-Barcelona era, antes de que se conociera la sanción, la siguiente: Mino pedía el 20% del traspaso como comisión, es decir, 14 millones de dólares, una cifra excesivamente alta, cuando los porcentajes para los agentes suele estar entre el 5% y el 10%.



El Ajax no está dispuesto a perder un 20% de esos 70 millones ni el Barça a subir la oferta para compensar esa pérdida al club holandés. Este dibujo puede cambiar con la decisión de la FIFA de ampliar la sanción de Raiola a todo el mundo.