Álvaro Arbeloa tiene borrado a referente del Real Madrid por este motivo y peligra el Mundial 2026: "Apenas hablan"

<br />“Vengo de un proceso complejo, de una lesión grave. Realmente, lo que quiero, es entrenar y disfrutar jugando. El club sigue en la línea de lo que yo pienso. Tengo que jugar, ver el nivel que puedo mostrar sobre el terreno de juego. Si el club y yo estamos en la misma línea, no habrá ningún tipo de problema”, declaró a principios de mes durante la Supercopa de España.Sin embargo, desde entonces, solo 14 minutos en Copa del Rey ante el Albacete y 15 frente al Mónaco en Liga de Campeones. Poca muestra para un futbolista que aguarda su oportunidad mientras su situación aparece en el foco de la actualidad del Real Madrid.