OFICIAL: UEFA analiza expulsión de Champions League del Manchester City

La UEFA anunció este jueves que las conclusiones de la investigación del caso Manchester City, sospechoso de no respetar las reglas del fair-play financiero (FPF), fueron enviadas a la Comisión de Control Financiero de los Clubes (ICFC), que deberá emitir un juicio.

El investigador jefe de la ICFC, órgano de control de la UEFA en cuestiones ligadas al FPF, "decidió enviar al club Manchester City FC ante la cámara de juicio de su organismo, tras las conclusiones de su trabajo", escribe la instancia europea del fútbol.



"La cámara de instrucción de la ICFC abrió una investigación sobre el club Manchester City FC el 7 de marzo de 2019 sobre eventuales infracciones a las reglas del FPF que fueron hechas públicas por varios medios", añadió.



Manchester City, propiedad desde 2008 de un miembro de la familia real de Abu Dabi, es junto al París SG uno de los clubes señalados con el dedo por "Football Leaks" que reveló que los "Citizens" recibieron unos 2.700 millones de su propietario, con contratos de patrocinio evaluados al alza.





El club inglés se mostró "decepcionado, pero desgraciadamente no sorprendido" por este anuncio, escribió.



"Manchester City espera con confianza una salida positiva, ya que la cuestión es tratada por una instancia jurídica independiente. La acusación de irregularidades financieras es totalmente falsa, y el envío por parte de la cámara de instrucción de la ICFC ignora un conjunto de pruebas irrefutables suministradas por el club", añadió.



El diario estadounidense The New York Times informó el lunes que la UEFA podría recomendar la expulsión del City de la Champions League, para la que está clasificado, para la próxima temporada o la siguiente.



Según las leyes de la UEFA, la cámara de juicio de la ICFC puede archivar este caso, descalificar al club de las competiciones europeas, tomar medidas disciplinarias o aplicar, rechazar o enmendar una decisión del investigador jefe.



Manchester City ya fue multado en 2014 por haber infringido las reglas del FPF.