Guardiola sobre fichar a Griezmann: "Tranquilos culés, no lo vamos a comprar"  

Pep Guardiola cortó de raíz el rumor que ponía a Antoine Griezmann como fichaje del Manchester City. El jugador francés el uno de los grandes 'peces' del mercado pero el español dejó claro que el equipo inglés no le quiere.

Además, Josep mandó un mensaje al Barcelona que parece será el próximo club del 'principito'.



"Para la gente de Barcelona, no os preocupéis. No vamos a comprar a Griezmann. El Manchester City no se lo puede permitir", aseguró Guardiola.





Y agregó:"Griezmann puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero para nosotros su fichaje no es una posibilidad real. Tenemos otras prioridades, debemos empezar reforzando la defensa".



Guardiola hace unos días ganó su segundo título de liga con el Manchester City y este sábado quiere hacer historia ganando la FA Cup contra el Watford y convertir así al equipo celeste en la primera escuadra que gana el triplete en Inglaterra.