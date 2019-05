Benzema revela cómo es su relación con Zidane en el Real Madrid

Karim Benzema, delantero de 31 años del Real Madrid, habló para el programa Le Quotidien de Francia y en esa entrevista comentó de diversos temas como su relación con Zidane.

El 'gato' no se guardó nada y fue sincero al momento de hablar del entrenador con quien ha conseguido tres Champions League de manera consecutiva.



"Hablamos del fútbol y de la vida, él es como mi hermano mayor y me ha ayudado mucho. Es algo más que amistad, es como parte de mi familia, pero eso no quita que me haga reproches", comentó el galo.











Benzema también tuvo palabras para Cristiano Ronaldo y como se convirtió en el líder del Real Madrid tras su marcha a la Juventus.



"Es un gran jugador que se fue. Podemos decir eso tal vez, pero está el trabajo en equipo", aseguró el 'gato'.



Benzema ha marcado 31 tantos en lo que va de temporada con el Real Madrid, firmando así uno de sus mejores años goleadores.