"Dybala se irá de la Juventus porque como otros... ¡está descontento con Cristiano!"

Paulo Dybala está cada día más lejos de quedarse en la Juventus, así lo confirmó su hermano Gustavo en una entrevista para el programa Futbolemiko.

"Tiene muchas posibilidades de marcharse. Fuera del campo no hay problema con Cristiano. Los problemas están en el campo. Se sentía bien en Italia, ahora ya no. Muchos jugadores de Juve están descontentos, no serán el único que se vaya”, aseguró.



Con Ronaldo en el campo Dybala ha perdido protagonismo y en ciertos partidos ha ido a la banca ya que no cuenta para Massimiliano Allegri como antes.





Desde España informan que Atlético de Madrid le quiere como sustituto de Griezmann y la 'Joya' vería con buenos ojos el proyecto colchonero.



Las ganas de Dybala de convertirse en la estrella y de abandonar el barco liderado por Cristiano Ronaldo podría ser suficiente para que el argentino ocupe la vacante en el trono rojiblanco.