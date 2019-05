Zidane sobre la despedida de Keylor: "No sé qué va a pasar pero estuvo muy bien hoy"

Zinedine Zidane salió a dar la cara luego de la derrota (2-0) del Real Madrid en el último partido de la temporada contra el Betis en el Santiago Bernabéu.

Te puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones en España tras la desastrosa temporada del Real Madrid



El técnico francés salió frustrado y analizó lo que viene para el conjunto merengue, sobre la despedida de Keylor Navas y la suplencia de Bale.



En cuanto a la desastrosa temporada Zizou comentó: No tenemos excusas. Pero estoy convencido de que vamos a levantar esto, no podemos olvidar esta campaña. Tenemos que tenerla en mente para mejorar".

Y agregó: "No es la primera vez en la historia del Real Madrid que hay un mal año. No hay que olvidar esta temporada, pero miraremos adelante".



Sobre la despedida de Keylor Navas de Real Madrid aseguró: "No sé qué va a pasar. Estuvo muy bien hoy. No miro más allá de hoy. Veremos el año que viene".





¿Qué pasó con Bale y por qué no jugó su último partido vestido de blanco?: "Es verdad. Lo siento. Pero no sabemos qué va a pasar. Yo miro el día a día y tomar decisiones si hay algo que no me gusta"



En cuanto a los cambios que habrán en el Real Madrid Zidane mencionó que serán pocos: "No vamos a cambiar toda la plantilla".



Real Madrid acabó la temporada con 68 puntos en la tabla de posiciones, finalizando así una de las peores campañas de su historia.