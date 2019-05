Varane revela que seguirá en el Real Madrid: ''Vamos a vivir emociones fuertes''

El defensor francés Raphael Varane acabó con los rumores de su posible salida del Real Madrid y aseguró, en una entrevista para Marca, que no saldrá del club la próxima temporada.

''Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes'', reveló el central, que ha sido uno de los señalados para abandonar el Madrid e insluso se le vinculó con el Manchester United.

Asimismo, el defensor reconoció que ha sido una campaña para el olvido y que ha estado por muy debajo de su rendimiento.

''Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane'', explicó.

Por último, el francés comenta que el cambio de ciclo es obligatorio después de todo lo vivido en las últimas semanas.

''Tenemos que evolucionar y Zidane lo tiene claro. Nos tenemos que rehacer, hay que cambiar cosas como ocurre en un cambio de ciclo'', dijo Varane.