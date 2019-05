Juventus se acerca a Pep Guardiola y anuncian que ya habría acuerdo

Cuando anunciaban que Maurizio Sarri sería el hombre ideal para comandar el próximo proyecto de la Juventus después de la ida de Massimiliano Allegri, aparece como última hora la propuesta de Pep Guardiola.

Luego de gastarse una temporada legendaria con el Manchester City al arrasar con las cuatro competiciones domésticas en el futbol inglés, el estratega terminaría saliendo de la dirección técnica del club citizens.



Y es que de acuerdo con diversos reportes surgidos directamente desde Italia, el todavía técnico del City ya habría alcanzado un acuerdo económico con la Juventus para convertirse en su próximo director técnico.





Federico Gennarelli, periodista de Radio Sportiva, informa que Pep Guardiola terminará siendo el entrenador de la Juventus para los próximos cuatro años y que la negociación está cerrada.

Y aunque el español se ha negado de forma rotunda que no llegará al Juventus Stadium, medios importantes de España e Italia informan del pacto ya hecho.



"No sé cuántas veces lo tengo que decir. No voy a ir a Turín, a Italia. Estoy satisfecho trabajando con este club, con la gente que hay aquí. Es como me siento hoy, aunque el fútbol cambia mucho. La temporada que viene no será tan buena, pero seré entrenador del Manchester City", dijo Pep antes de la final de la FA Cup.