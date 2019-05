Robben: ''Llegó Cristiano al Real Madrid y Florentino me dijo que tenía que ganar dinero''

Tras disputar su última temporada con el Bayern Múnich, el extremo holandés Arjen Robben brindó declaraciones para Goal y confesó sus motivos para salir del Real Madrid, su futuro y además elogió a Pep Guardiola.

Así llegaba Robben a los entrenamientos del Bayern Múnich

Salida del Real Madrid

''Me resultó difícil debido al cambio de presidente. En realidad me sentí muy cómodo en Madrid e hice buenas actuaciones. Entonces la política del club cambió. Ya no tuve la oportunidad y tuve que decidir si tenía sentido quedarse. El Bayern apostó, fue rápido y concreto. Me había mostrado desde el principio que absolutamente querían comprometerse. Sienta bien cuando un club grande se esfuerza tanto. Por eso me fui a Munich''.

¿Se fue del Real Madrid por el fichaje de Cristiano Ronaldo?

''No se trataba solo de Ronaldo. Florentino Pérez había vuelto como presidente y también había traído a Kaká, Benzema y Xabi Alonso. El club había gastado mucho dinero y me dijo que también tenía que ganar dinero. Para mí fue una pena, porque estaba bien con el exentrenador Manuel Pellegrini. Además, tuve quizás la mejor pretemporada de mi carrera''.

Perdió la Champions (ante el Inter) y el Mundial (ante España) en 2010

''Por un lado, todo fue muy decepcionante, por otro lado, viví muchos grandes momentos ese año. Perdimos la final de la Liga de Campeones, pero incluso llegamos a la final, que fue una gran sorpresa y un rendimiento top. También ganamos el doblete nacional, así que fue un mega año para el Bayern. Nadie esperaba que entráramos en la final del Mundial con Holanda. Si lo consigues, entonces también quieres ganar. Nunca se sabe si volverás a tener esa oportunidad. Desafortunadamente, no hubo una segunda oportunidad para mí''.

Trabajar con Guardiola

''Es tácticamente brillante. Me divertí mucho con él y continué mejorando. Además, porque me utilizó en diferentes posiciones. Pep integró un estilo de juego muy especial aquí. Él es un loco del fútbol de una manera positiva. Me uní al equipo en la pretemporada en Trentino y me dijo: 'No necesitas probar nada. Disfruta de tu fútbol, ​​disfruta del tiempo con tu familia. Sé que eres el hombre para los partidos importantes'. Nunca hubo presión de su lado. Para mí fue un buen cumplido y un comienzo perfecto''.

Futuro

''El fútbol sigue siendo muy divertido para mí, pero también tiene que tener sentido. Si me voy a otro club, todo tiene que ser correcto, tengo que estar completamente convencido''.