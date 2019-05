Cavani revela quién era el 'culpable' de sus peleas con Neymar en el PSG

El delantero uruguayo Edinson Cavani reveló para ESPN quién fue el ''culpable'' del roce que mantuvo con Neymar al momento de lanzar penales en el PSG cuando el brasileño llegó en 2017.

Neymar lo confiesa: ''Tuvimos momentos de fricción y tensión con Cavani''.

Según comentó Cavani, el gran responsable que debió manejar esa situación fue el técnico de esa temporada, el español Unai Emery.

''Emey era el responsable en ese momento. Sin cargar contra nadie, es una cosa que siempre tiene que estar clara'', señaló el charrúa.

''Cuando pasó eso le dije a Neymar: 'Soy yo el que tira los penaltis'. Entonces hubo un intercambio de palabras. Luego, en el vestuario, le dije lo que pensaba. Desde entonces, Emery dijo que los penaltis los iba a lanzar Neymar y yo le pregunté porqué. Le dije que hacía un año lo habíamos decidido así con él. Y ahí me dijo que iba contra él. Al final le dije que no se preocupara y que los lanzara Neymar'', asegura Cavani, máximo goleador histórico del PSG.

Por otro lado, el charrúa también confesó cuál ha sido el peor partido de su carrera y no es otro que la remontada del Barcelona en el Camp Nou por la Champions League (6-5).

''Ese partido me afectó mucho. Fue un partido terrible porque nadie se esperaba lo que pasó y empecé a no poder dormir. Me pasaba las noches leyendo en casa y ya me empecé a preocupar porque iban pasando las noches y no me podía dormir nunca. Llegaban las 8:30 AM y me dormía pero, claro, tenía que ir a entrenar. Hablé con el médico y me quiso tranquilizar. Me dio unas pastillas y poco a poco empecé a dormir'', contó el atacante.