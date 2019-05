Florentino Pérez sobre los fichajes: "Con Zidane no he hablado de Mbappé o Neymar"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló ampliamente sobre el club en una entrevista para el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Zidane, Cristiano Ronaldo, Lopetegui y hasta Sergio Ramos fueron tema de conversación.

En el caso del capitán del Real Madrid, Florentino ha confirmado la noticia sobre que Ramos ha pedido irse a China, pero no lo dejarán ir.

"Vinieron a verme a mi oficina. Me comentaron que si podía marcharse pero sin pagar porque los traspasos en el fútbol chino son muy complicados. Yo le dije que no podía irse y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que pueda dejar salir a su capitán gratis, porque es un precedente terrible", destacó.

En relación a los fichajes, las interrogantes no podían faltar en esta entrevista. Una de las primeras fue la posible llegada de Eden Hazard.

"Cómo vamos a hablar con un club que se está jugando una final. Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid pero todavía no lo hemos conseguido", dijo.

¿Quiere a Mbappé? Le preguntaron al máximo mandatario del Real Madrid. "No estamos pensando en jugadores. Hay que reunirse con Zidane y ver qué es lo que queremos. Hay que comprar y vender. No quiero que me lleve a un terreno al que no quiero ir, que es el de Mbappé. No voy a hablar de ningún jugador", subrayó.

El entrevistador insistió con Mbappé y preguntó si era posible ficharlo junto a Neymar. "Yo con Zidane no he hablado de Mbappé o Neymar. Ni con Zidane ni con nadie. Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar. Ya el año pasado tuvimos que decir que no les queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si nos interesa, hablaremos con los clubes", aclaró.

Antonine Griezmann es otro de los atacantes que ha sido vinculado en el Real Madrid: "No me han ofrecido a Griezmann. Seguro que no", apuntó Pérez.

LAS BAJAS

Zidane seguramente hará una barrida en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Uno de los que suena con fuerza para irse es Gareth Bale.

¿Hay ofertas por Bale?. "No voy a hablar de jugadores. Pero no hemos recibido ofertas ni por Bale ni por ningún otro jugador. Ahora estamos trabajando en el esquema de la plantilla", confiesa Florentino Pérez.

Y siguió sobre los descartes: "A algún jugador le habrá dicho que juega poco, que es mejor que se forme fuera en otro equipo...".

Keylor Navas es uno de los que más ha sonado para irse y esto dijo Florentino: "Tiene contrato. No me he despedido de él porque no sé si se va a ir. Si se va, me despediré".

MÁS FRASES:

El regreso de Zidane: "No me costó convencerle porque ya estaba descansado y ha venido con unas ganas que son las que necesitamos para volver a la normalidad. Él va probando a los jugadores y desde la tranquilidad vamos a ver si encontramos otra vez la ilusión y el hambre".

El despido de Lopetegui: "Hizo lo que pudo y el problema no era el entrenador. El problema fue la mente de los jugadores. La mente de los jugadores necesitaban descanso, como la de Zidane. Como veía que el equipo no iba, cambiamos al entrenador. Pero al final de la temporada hemos visto que los jugadores estaban agotados por la presión. No le comuniqué yo el despido porque con el entrenador hablaba José Ángel".

La etapa de Lopetegui: "Se ha visto que no se ha arreglado nada con los cambios de entrenador. En aquel momento veíamos que el equipo no estaba a la altura de su nivel. Luego vimos que la presión provocó un agotamiento a los jugadores".

La Champions o la Liga: "Para mí la competencia reina es la Champions. No es cuestión de ganar un título u otro. Pero yo lo que notaba en la plantilla era una gran presión. El esfuerzo de ganar tres seguidas es agotador. Los jugadores se agotan y el entrenador también. Y el entrenador decidió descansar".

Cristiano Ronaldo: "Él tenía ya asumido que quería nuevos retos y él aprovechó ese momento de la final para aceptarlo. Cristiano Ronaldo nunca ha creado un problema en el Madrid. Ha sido un ejemplo y lo recordaré como el mejor jugador que hemos fichado. Ha sido ejemplar siempre, un profesional como la copa de un pino"

¿Ha vuelto a hablar con Cristiano?: "Las cosas íntimas no se cuentan"

