Caso 'Ramos': "Es imposible que Real Madrid pueda dejar que su capitán se vaya gratis"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reconoció que Sergio Ramos le transmitió que contaba con una "oferta muy buena" de un club chino.



"Nos hemos reunido en mi oficina, me dijeron que había una oferta muy buena de un equipo chino", que no puede pagar el traspaso debido a la dura legislación del país asiático, afirmó Pérez en una entrevista con la radio Onda Cero.



El presidente merengue respondía de esta manera después que televisión La Sexta afirmara este lunes que Sergio Ramos le pidió la carta de libertad a Pérez para irse a China.



Preguntado por lo que le respondió a Ramos, Pérez se mostró rotundo: "pues qué le voy a decir, que eso no podía ser, pero que ya hablaríamos con el club chino para darle satisfacción a él, pero es imposible que el Real Madrid pueda dejar que su capitán se vaya gratis, porque sería un precedente terrible".





"Y no se habló más que de eso. Fue una reunión cordial y que yo no le daría más importancia", añadió el presidente del Real Madrid.