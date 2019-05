La reflexiva carta de Ter Stegen tras el cierre de temporada del Barcelona

Marc André Ter Stegen quiso despedir la temporada del FC Barcelona con una carta reflexiva para la afición que los apoyó durante toda la misma.

El alemán utilizó los medios oficiales del club para dirigirse a todos los catalanes del mundo días después de la dura derrota en la final de la Copa del Rey contra el Valencia.



"Estoy decepcionado, al igual que todos los compañeros de equipo, Club y seguidores, con que la temporada se cierre de esta manera. Ha sido una buena temporada para nosotros, pero no perfecta, ya que ha habido momentos duros en este final de curso. Primeramente, en la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield, donde no estuvimos suficientemente correctos. En segundo lugar, en la final contra el Valencia, donde no pudimos hacer historia ganando la quinta Copa consecutiva", escribió Ter Stegen.





El guardameta alemán destacó conseguir La Liga, el único trofeo que ganó el Barcelona: "Hemos trabajado duro para levantar nuevamente el trofeo, y en esta ocasión lo pudimos celebrar en el Camp Nou. Esta es mi cuarta Liga ganada en cinco años. Y para el FC Barcelona es la octava en 11 años. ¡Un gran éxito!".



Ter Stegen se recupera de una lesión de rodilla que lo apartó de los últimos partidos con el equipo culé en la temporada.