Pochettino deja dudas sobre su futuro en el Tottenham: ''Son cinco años, ya habrá momento para hablar''

El entrenador argentino Mauricio Pochettino habló en rueda de prensa sobre la derrota ante Liverpool en la final de la Champions League disputada en Madrid.

Los goles: Liverpool vence al Tottenham y conquista la Champions League

Perder la final

''Todo el mundo lo ha visto: a los 20 segundos concedes un penalti y eso lo cambia todos los planes que pudieras haber hecho. El efecto es muy negativo en el equipo''.

¿Fue penal?

''Algunos dirán que sí, otros que no, porque primero le da en el pecho y luego en el brazo... Él no va a buscar el balón con la mano. Es la interpretación del árbitro''.

Riesgos en la segunda mitad

''Es normal que un equipo como el Liverpool que tiene rápidas transiciones en ataque te haga daño y así pasó''.

Proyecto

''Esperemos que las consecuencias de esta derrota sean positivas de cara al proyecto de la próxima temporada. Hoy empieza el futuro con este dolor y las lágrimas, sintiendo todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí''.

Ánimo

''Estamos decepcionado por el resultado. Pero ha sido una gran temporada y estoy muy orgullosos. No hemos podido premiar a la afición. Lo importante era ganar, no como se juega. Haber concedido el penalti a los 30 segundos nos cambió los planes al inicio del partido. El equipo reaccionó bien. Hemos dominado pero ellos fueron más agresivos. Nosotros no concretamos nuestras oportunidades. Ha sido doloroso. Tenemos que afrontar el partido con calma''.

Fichajes

''Hemos competido con un equipo que lleva armándose cuatro años para jugar finales. Si el Tottenahm no hubiera priorizado el estadio y no gastar cero libras en fichajes.... Esperemos que este sea el inicio de algo grande para el club''.

Futuro

''Es pronto para hablar. Vamos a tener tiempo para pensar bien las cosas. No creo que que sea el momento para comentar esto. El proyecto está claro y el compromiso está aquí. Son cinco años ya en el Tottenham y habrá momento de hablar''.