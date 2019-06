¡De crack! El número de camisa que le daría el Real Madrid a Hazard

Eden Hazard será anunciado como el nuevo jugador del Real Madrid en las próximas horas. Jugones reveló en exclusiva que hoy o mañana el club confirmará la noticia.

Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué dorsal usará el crack belga con su nuevo club?

De momento no hay números de camisas disponibles para Hazard, pues no se ha confirmado ninguna baja de cara al próximo curso. El "16" es el único que no tiene dueño, pero ni por cerca será utilizado por Eden, pues no hay un motivo especial.

Hazard ha usado en toda su carrera el número "10". Así ha ocurrido en el Lille, en el Chelsea y también en la selección de Bélgica. Aunque en el Madrid esa opción es muy difícil, pues el vigente Balón de Oro, Luka Modric, lo tiene en su poder y no hay noticias sobre una posible salida del croata.

La opción más fuerte y que confirma Marca, es que Hazard llevará el número "7", que actualmente pertenece a Mariano Díaz, una de las posibles bajas de Zidane en este mercado de verano.

Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl González y Cristiano Ronaldo, son algunos de las estrellas que han usado el siete. Ahora, Hazard apunta a llevarlo en su espalda.

Hay otro número que parece que quedará libre este verano, que es el 11 de Gareth Bale, pero este número tiene un candidato claro, que es Vinícius Junior, que empezó el curso con el 28 y que tendrá a partir de la próxima temporada número de la primera plantilla. El 11 que lució en el Flamengo y que luce en sus redes sociales, es su preferido.

Hazard empezó a jugar en el Chelsea con el 17, pero ese está en propiedad de Lucas Vázquez, que parece que seguirá en el Madrid.