¡Julian Draxler habla de su problema con Neymar en el PSG!

Neymar sigue con sus problemas. El crack brasileño de 27 años, tal y como se informó hace varias semanas atrás, se peleó con el alemán Julian Draxler después de la eliminación de Champions League ante el Manchester United.



El diario francés Le Parisien informó que la discusión llegó a tal punto que Thomas Tuchel, técnico del PSG, tuvo que intervenir para separarles junto con Antero Henrique que evitó que no llegaran a las manos.



Después de todo eso, la única información que había salido a la luz era el mensaje que Neymar habría lanzado al futbolista alemán: "¿Quién eres tú para hablarme así? Lo único que sabes hacer es dar pases para atrás".





Pero hoy, el propio Draxler ha confirmado la pelea reveló más detalles sobre el choque con el brasileño Neymar.

"Tuve un desacuerdo con él, como puede pasar con cualquiera. Si no estás de acuerdo no debe importarte a quién te enfrentas. Ocurrió durante el partido. Él estaba enfadado y yo estaba enfadado", dijo.



Además, reconoce que "el tono de las voces subió y una palabra superaba a la otra" pero, finalmente, "la cosa se calmó". "Yo diría que no fue nada especial, pero se demostró que en ese momento no estábamos pasando por nuestro mejor momento mentalmente", señaló.

Por último, Julian Draxler mostró su apoyo a Neymar tras el último escándalo que se ha suscitado, donde es acusado por violación. "Estoy seguro que al final se demostrará que es inocente. No lo creo capaz de hacer algo así", expresó.