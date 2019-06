Alex Morgan, la delantera hecha para los momentos importantes

Un mejor debut no pudo tener Alex Morgan en el Mundial Femenino de Francia 2019, la delantera firmó un 'repoker' en la goleada de Estados Unidos de 13-0 a Tailandia.



Con los cinco goles que anotó el martes se convirtió en la segunda jugadora en toda la historia de los Mundiales Femeninos en marcar esa cantidad en un mismo partido, igualando el récord de su compatriota Michelle Akers.



Morgan ahora es la nueva goleadora del campeonato mundial femenino superando a la brasileña Cristiane Souza, quien lideraba la tabla con el hat-trick que le marcó a Jamaica.



Pero esta no es la única actuación brillante que ha tenido Alex Morgan en su carrera con la selección de las 'Barras y las Estrellas'. La delantera ha aparecido en todas las competiciones importantes que ha disputado el conjunto norteamericano.



En el Mundial Femenino U-20 en 2008 en Chile, la delantera marcó cuatro goles en el torneo. Anotó ante Francia, Argentina y Corea del Norte, este último gol fue posteriormente elegido como el mejor gol del campeonato, y más tarde el segundo mejor tanto del años según la FIFA.



Ya en la Copa Mundial Femenina 2011 Morgan fue la jugadora más joven en la nómina de la selección estadounidense.Su primer gol en el mundial lo hizo en las semifinales ante Francia al minuto 82. Y en la final ante Japón marcó su primer tanto en finales a los 69 minutos.







Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la delantera ya era una jugadora consagrada en los Estados Unidos. En este evento marcó tres goles, el más importante de ellos fue en las semifinales contra Canadá en la prórroga al minutó 123. Al final de torneo las norteamericanas vencieron a Japón 2-1 y se consagraron campeonas olímpicas.



Nuevamente apareció en la Copa Mundial Femenina de 2015 y fue la gran figura del torneo en el que Estados Unidos consiguió su tercer mundial femenino y ella anotó un solo gol.



En los Juegos Olímpicos de Rio 2016 a nivel individual no fue su mejor torneo ya que solamente marcó dos goles y su país fue eliminada en cuartos de final.



Un total de 32 goles son los que tiene en competencias internacionales. Sin duda alguna que Alex Morgan es una delantera que esta hecha para los momentos importantes.