La advertencia que le ha hecho el Real Madrid a Pogba, según L'Equipe

El siguiente objetivo del Real Madrid es Paul Pogba. Con los fichajes cerrados de Rodrygo, Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard y Ferland Mendy, el siguiente tiene que ser el francés.

Es una petición de Zinedine Zidane y el conjunto blanco espera cumplirle. El diario francés L'Equipe destaca este viernes que el equipo de Chamartín ya le hizo una advertencia al jugador antes de su posible contratación.





"Si llega un Neymar o un Mbappé podemos darles fácilmente 20 millones de euros anuales porque son grandes estrellas mundiales, pero un jugador como Pogba, que es muy bueno, no puede aterrizar así y convertirse de inmediato en el hombre mejor pagado. Tiene que pensar y hacer pensar a quienes le asesoran", declaró un directivo del Real Madrid del cual no se reveló el nombre.



Los merengues no están dispuesto a tirar la 'casa' por la venta por Pogba y el futbolista ya conoce de eso. Su deseo es ser entrenado por Zidane pero todo indica que tendrá que ceder en su pretensiones para cumplir su sueño.