El dardo de Ceballos a Zidane: "No se preocupe míster, yo tampoco quería trabajar con usted"

Dani Ceballos es uno de los jugadores que no continuará en el Real Madrid la próxima temporada. El futbolista nunca se llevó bien con el actual entrenador Zinedine Zidane y eso lo hará salir del club.

Sobre la poca participación que tuvo al mando de Zizou mencionó: "No he jugado todo lo que esperaba. Son pocos los que tienen la oportunidad de entrenar con el Real Madrid".





Ceballo reveló que antes de finalizar la temporada, Zidane le dijo que no contaba con él y Dani respondió: "No hay problema míster. Yo tampoco quería seguir trabajando con usted", sus declaraciones fueron recogidas por diario AS.



Al futbolista sevillano lo quiere varios equipo, uno de ellos es el Tottenham y su ficha podría ser parte de un trueque que dejaría a Christian Eriksen en el Real Madrid.