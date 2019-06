Rivaldo sobre una posible vuelta de Neymar al Barcelona: "Espero que cambie su cabeza y empiece a jugar"

Rivaldo siempre es una de las voces autorizadas para hablar del Barcelona y todo lo que involucra al club. En una entrevista que dio luego de asistir a un un evento de Betfair en el Camp Nou donde ha jugado unos minutos, habló sobre la posible vuelta de Neymar.

"Me encantaría que volviese, sería bueno para el Barcelona y para él con todo lo que se habla. Espero que si viene, cambie su cabeza y empiece a jugar a fútbol. Si llega, tendrá la posibilidad de ser campeón de la Champions y ser el mejor del mundo".



¿Por qué un parte de la afición no quiere su vuelta?: "Es normal, cerca del 70% no lo quiere. Él tiene mucha personalidad y con Messi, Suárez y los demás... Cuando el balón entre en la portería y con los regates que hace, si además consigue la Champions, todo se olvidará".





Situación de Coutinho en el Barcelona: "Es un buen jugador pero todavía no le han salido bien las cosas. Tiene tiempo si se no se va, pero no sabemos si se quedará al llegar Neymar. Le falta hacer su fútbol, que sea lo mismo que fue en Liverpool".



El primer año de Arthur Melo: "Es bueno, solo necesita arriesgar un poco más. No tiene muchos fallos con el balón, pero hay que arriesgar más. No pasa nada si fallas dos o tres veces. Me gusta, toca fácil el balón pero necesita arriesgar".



Neymar es una de las posibles compras del Barcelona aunque en el camino está el Real Madrid que este día ha hecho una oferta de 130 millones de euros más Bale o James por el brasileño.