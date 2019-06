Donald Trump ataca a Megan Rapinoe que asegura no visitará la Casa Blanca si ganan el Mundial femenino

La capitana de la selección femenina de los Estados Unidos, Megan Rapinoe, recibió respuesta de parte de Donald Trump tras sus polémica declaraciones donde avisó que no visitaría la Casa Blanca si quedan campeonas del mundo.

"No voy a ir a la puta Casa Blanca", dejó claro Rapinoe luego de las críticas del presidente por su polémica actitud en el himno norteamericano.



Trump no se quedó callado y respondió desde su cuenta de Twitter, atacando a la futbolista que se encuentra en el Mundial de Francia 2019 en la etapa de cuartos de final.



"Jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de afirmar que ella "no va a la puta Casa Blanca si ganamos". Aparte de la NBA, que ahora se niega a llamar a los propietarios, propietarios (por favor explique que acabo de recibir la Reforma de la Justicia Penal aprobada, el desempleo negro está en el nivel más bajo", escribió el mandatario.





La guerra entre Trump y Rapinoe viene desde hace tres años, cuando la capitana se unió a Colin Kaepernick (jugador de la NFL) y a su iniciativa contra la brutalidad policíaca, injusticia y racismo en su país.





"No he experimentado la brutalidad policial, ni racismo, ni nada parecido a ver el cuerpo de un familiar muerto en la calle. Pero no puedo permanecer como si nada cuando hay gente en este país que tiene que lidiar con este tipo de cosas. No hay forma perfecta de protestar. Sé que nada de lo que haga aliviará el dolor de esas familias, pero siento que arrodillarme durante el himno nacional es la forma correcta de proceder y haré lo que sea para ser parte de la solución", escribió en aquel entonces.