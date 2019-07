Zidane le pide dos fichajes más a Florentino Pérez, además de Paul Pogba

Zinedine Zidane no se conforma con las incorporaciones de Hazard, Rodrigo, Militao y Jovic.El técnico le ha pedido dos fichajes más a Florentino Pérez aparte de Paul Pogba.



El francés es el objetivo prioritario que tiene el Real Madrid de aquí al 31 de agosto, además la entidad blanca sabe que el mediocampista no quiere seguir en el Manchester United la próxima temporada.



Zidane quiere reforzar de cara a la siguiente campaña la zona medular ya que en esa posición solo tiene a Casemiro, Modric, Kroos y Valverde, por era razón le ha pedido a Florentino Pérez el fichaje de dos centrocampistas.



Según Marca, los dos jugadores que ha pedido el francés son Van de Beek de 22 años del Ajax y Fabián Peña de 23 años, jugador del Napoli.



El holandés dejó buenas impresiones en la pasada edición de la Champions League donde su equipo llegó hasta semifinales del torneo. Pero el único inconveniente es que el equipo de Ámsterdam pide 65 millones de euros y el conjunto blanco solamente está dispuesto a pagar 50 millones.







Por su parte el español Fabián tuvo una brillante participación en el Mundial sub-21 donde se consagró campeón con su país y fue elegido mejor jugador del torneo Europeo.



Según el medio italiano 'Corriere del Mezzogiorno', el Madrid habría ofrecido al Napoli 60 millones de euros. Pero 'Los Azules' no quieren vender al jugador e intentan ampliarle el contrato que acaba en 2023. Además, Carlo Anchelotti se opone al traspaso, ya que lo considera el referente del mediocampo napolitano.



El Real Madrid tiene hasta el 31 de agosto del presente año para poder fichar a los dos jugadores que le ha pedido el francés a Florentino Pérez.