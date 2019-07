El padre de Neymar responde al PSG: " El club estaba informado de su ausencia"

Este lunes el PSG anunció a través de un comunicado que el futbolista brasileño Neymar Jr, no se presentó al primer día de la pretemporada del club.



El conjunto parisino ha informado que desconoce la razón por la cual el '10' no se ha presentado el día ocho a la vuelta de trabajo y que tomará medidas contra el jugador.



Tras desatarse la polémica, Neymar Santos Sr, padre del futbolista, salió ha explicar en Fox Sport Brasil, que la ausencia de su hijo se debe a compromisos ya programados y que el club francés ya tenía conocimiento de eso.







“El motivo es sabido y agendado desde hace un año con las programaciones anuales del Instituto Neymar y no podíamos mudar, y la presentación será el día 15. Es así de simple... sin polémica. El PSG está informado y participa en estas acciones del Instituto Neymar”, recordó.



Pese a la justificación de Santos todo apunta que su hijo estaría forzando su salida del PSG para provocar su regreso al Barcelona, equipo que abandonó en 2017 al pagar la clausula de rescisión de 220 millones de euros.