Griezmann, tras su presentación: ''Si tengo que pedir perdón será en el campo''

El delantero Antoine Griezmann concedió su primera rueda de prensa como nuevo jugador del Barcelona. El francés lucirá el dorsal '17' y se mostró feliz por esta nueva experiencia en su carrera.

Griezmann: ''Los trenes no solo pasan una vez en la vida''.

Barcelona

''Es un nuevo reto. Quiero superarme y no estar en la zona de confort. Quiero ser importante en el once y en un gran club. Quiero ganar Liga, Copa y Champions que es lo que me falta''.

Atlético

''Tengo una familia que mover, una hija que estaba en el cole. A mi mujer la veía bien y yo estaba bien. No estaba preparado para hacer ese paso y creía que me faltaba algo en el Atleti. Este año ha sido diferente''.

Cambio de opinión

''He hecho cosas malas en mi pasado. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento. No he jugado con ninguna de las dos partes. Al final estamos juntos y tengo muchas ganas de vestir esta camiseta. Si hay que pedir perdón, será en el campo. Es donde mejor hablo''.

Messi

''Lo que me hace más feliz es compartir mate con él. Estoy contento, es el número uno y una referencia para todos los futbolistas. Va a ser una leyenda para mi hijos, para los hijos de mi hijo y es una alegría poder jugar a su lado''.

Posición en el campo

''Hablé un poco con Ernesto. Mañana entraremos más en temas de táctica. He trabajado para ser un jugador importante en cualquier posición del campo. Lo único que me importa es hacerlo bien para ayudar al equipo''.

Brasileños en el Barcelona

''Si están aquí es que tienen un gran nivel. Siempre tienen algo especial. Coutinho me encanta como jugador, Arthur ve bien el fútbol y Malcom puede hacer daño por banda. Son buenos jugadores que nos pueden ayudar''.

Dorsal

''El '7' ya tiene nombre y miramos qué números había y salió el 17''.

Cualidades

''Profundidad, asistencias, goles y alegría''.