Hazard, loco por debutar: "Quiero impresionar a todo el mundo"

Se viene el primer partido de pretemporada del Real Madrid con Zidane como entrenador y con Eden Hazard como su gran estrella.

El belga ha dado una entrevista al influencer Jay Shetty en Montreal, Canadá, antes de viajar a Estados Unidos donde jugará el sábado (6:00 pm de Honduras) ante el Bayern Munich por la International Champions Cup.

Hazard está loco por hacer su estreno y seguramente será titular. "Son sólo amistosos pero para van a ser mis primeros partidos con el Real Madrid, así que quiero impresionar a todo el mundo, al míster, a los compañeros y a los fans. Voy a intentar dar lo mejor de mi", dijo.

El exjugador del Chelsea explicó cómo es su juego y mandó lo que parece ser un mensaje para Zidane.

"Yo trato de jugar con libertad. A veces es difícil en el fútbol, pero soy el tipo de jugador que si no juega con libertad, está mal, se va al banquillo. Me gusta colocarme en la derecha, luego en la izquierda, a veces por el centro... Jugando por instinto, eso es el fútbol para mí, instinto. No pienso cada acción detenidamente, en un segundo tomo la decisión", explicó.

MÁS DE HAZARD

¿Cómo es su preparación de cara a un partido?

Me preparo igual para cualquier partido, ya sea amistoso u oficial. Eso sí, cuando entras al vestuario, no es lo mismo. La presión es más grande cuando te enfrentas a un equipo como el Manchester United, también por la presión que generan los fans.

¿Cómo afronta una remontada?

Solo hay que meter un gol. Muchas veces ves a tus compañeros desanimados porque están perdiendo. Pero al final ¿Por qué estoy en el campo? Para meter goles. Así que trato de coger el balón y driblar, pasar o intentar meter un gol.

¿Cuál es su gol favorito de los que has marcado?

He metido unos cuantos. Uno en el Lile contra el Marsella. Con el Chelsea me quedo con los que he metido al Tottenham, al Leicester cuando ganó la Premier, al Chelsea y al Liverpool, con el Arsenal en casa... Pero el mejor gol está por venir. Lo mejor está por venir.

¿Qué es lo mejor del Chelsea y la Premier League que has aprendido para tu nueva etapa en la Liga y en el Madrid?

Experiencia. Llegué al Chelsea hace siete años y era un como un bebé. Ahora soy más maduro. He jugado más de 500 partidos en mi carrera. Pero tengo 28 años y me siento todavía joven. La Liga es completamente distinta a la Premier League, pero con la experiencia te adaptas rápido. Por eso pienso que la experiencia es lo más importante.

¿Qué tiene ganas de aprender en esta nueva etapa en el Real madrid?

Cuando juegas con el Madrid tienes que ganar cada año. Si en un año no ganas la Champions los aficionados están enfadados. Pero es normal en un club como este, necesitas ganar y por eso estoy aquí.