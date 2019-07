Fin de semana con mucho fútbol: La agenda de los juegos más importantes por el mundo

Se viene el fin de semana y con ello también el fútbol. Los clubes se siguen preparando en sus respectivas pretemporadas y llegó la hora de los partidos amistosos para muchos equipos.

En el plano internacional se destaca lo que será el debut del nuevo Real Madrid de Zidane en la International Champions Cup, con Hazard de protagonista. Bayern Munich será su rival.

Asimismo, la Juventus de Turín disputará su primer amistosos con sus nuevas estrellas. El equipo que lidera Cristiano Ronaldo se medirá al Tottenham.

Por otra parte, también habrá actividad en la Copa Premier Centroamericana, donde se conocerán a los semifinalistas del torneo.

Real España juega este sábado ante el Municipal de Guatemala. Y sí, lo hará como visitante.

Acá te mostramos los partidos más importantes que no te puedes perder el fin de semana.

Partidos de fútbol del sábado 20 de julio



4:00 am Asian Trophy / West Ham-Newcastle



5:30 am International Champions Cup / Manchester United-Inter



5:30 am Asian Trophy / Wolves-Manchester City



9:00 am Amistoso Valencia-Mónaco



9:30 am Amistoso Borussia Mönchedgladbach-Rayo Vallecano



10:00 am Amistoso Racing-Real Sociedad



10:00 am Amistoso Lens-Espanyol



11:00 am Memorial Gil Numancia-Atlético



12:00 m. Amistoso Girona-Bournemouth



1:30 pm Copa Ibérrica Getafe-Portimonense



2:00 pm International Champions Cup Benfica-Chivas Guadalajara



3:00 pm Copa Premier Centroamericana / Municipal – Real España



4:00 pm International Champions Cup / Arsenal-Fiorentina



6:00 pm International Champions Cup / Bayern-Real Madrid





Partidos de fútbol del domingo 21 de julio



7:00 pm MLS Colorado-New York City



7:00 pm Amistoso Valladolid-Cardfiff



5:30 pm International Champions Cup / Juventus-Tottenham



12:00 pm Amistoso Águilas AT.-Tenerife



2:00 pm MLS Atlanta-DC United



6:00 pm Copa Premier Centroamericana / Comunicaciones – Árabe Unido