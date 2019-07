Paulo Dybala, el crack que ha elegido el PSG para sustituir a Neymar

PSG ya piensa en el recambio de Neymar si este decide marcharse de club en el mercado de fichajes. Según RCM Sport, el elegido es Paulo Dybala de la Juventus.

La información revela que el director deportivo del conjunto parisino, Leonardo, quiere fichar al argentino y ya se habría puesto en contacto con el jugador.



La 'Joya' ha perdido protagonismo con la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus y ese podría ser uno de los factores por los que se marche al PSG.





Sin embargo, la 'Vecchia Signora' no parece interesada en vender a Dybala y en caso de hacerlo no lo haría por menos de 100 millones de euros.



Durante la semana también saltó el rumor desde el programa el Chiringuito que Neymar llegaría a la Juventus a cambio de Paulo, pero todo indica a que no sucederá así.