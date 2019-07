Zidane habla de la llegada de Hazard, los fichajes y la posible salida de Bale y James

Real Madrid enfrentará este sábado al Bayern Munich en la ciudad de Houston en el primer partido amistoso de la temporada por la International Champions Cup 2019.

Te puede interesar: La pista que confirma la continuidad de Keylor Navas en el Real Madrid



El entrenador Zinedine Zidane, salió como de costumbre a la conferencia previa al encuentro y habló sobre varios temas en concreto, fichajes, operación salida y la pretemporada.





LO DIJO:



Primer partido: "Estamos contentos por jugar, sabemos que físicamente todavía nos falta y estos partidos nos pueden aportar".



International Champions Cup: "Queremos que la gente este orgullosa de los jugadores. Aquí nos apoya mucha gente y estamos contentos de estar con ellos. Ojalá podamos dar espectáculo".



Sobre las incorporaciones: "Estoy muy contento con lo que están haciendo. No puedo decir que me hayan sorprendido. Son muy buenos".



Hazard y su fútbol:"Es determinante. Hace la diferencia y nos va a dar un plus. Tenemos que aprovecharlo".



Operación salida: "Es difícil pero tengo que hacer este papel. Hable claro con los jugadores y creo que cada uno sabe cual es su papel".



Fichaje de Pogba: "Todos en el club sabemos lo que queremos hacer y estamos en ello".



James Rodríguez: "Es jugador del Madrid y veremos lo que va a pasar. De momento está de vacaciones".



Bale, ¿un problema?: "No. Tiene contrato y está aquí. Puede pasar de todo. Tengo que respetar a todos mis jugadores".