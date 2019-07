Zidane tras el gol de Bale: ''Me alegro por él, pero su situación no ha cambiado''

El técnico francés Zinedine Zidane analizó el triunfo del Real Madrid sobre el Arsenal desde la tanda de penales, que quedó marcado por el empuje de Bale y la lesión de Asensio.

Bale

''Ha hecho un buen partido y me alegro por él. Como por todos. Está con nosotros y seguiremos trabajando. Jugamos bien 10 contra 11 y mejor 10 contra 10. No se lo que va pasar. Él quería jugar y el otro día no, así que bien. No he hablado con él. Ha entrenado con normalidad y por eso jugó. No ha cambiado nada, sabéis cómo es la situación''.

Asensio

''Es preocupante. Ojalá que no, pero se ha ido directamente a hacer pruebas al hospital. Tiene mala pinta. Estamos tocados''.

Ausencia de Mariano

''No tengo plan. Hago equipos y ya está. Veremos el próximo partido''.

Hazard

''Estamos contentos con él, y con todos los jugadores''.

Futuro de Dani Ceballos en el Arsenal

''No es oficial, veremos en los próximos días''.

Marcelo

''Se le ve muy metido. Es un jugador excepcional y vamos a contar con él. Para mí no ha cambiado nada''.