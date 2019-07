Cristiano Ronaldo confiesa por qué abandonó el Real Madrid por la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo concedió una entrevista para Marca en la que confiesa el motivo de su marcha del Real Madrid, su rol con la Juventus, la actualidad de Neymar y la Champions League.

En fotos: Cristiano Ronaldo y el beso de Florentino Pérez; Georgina enamora a todos

Sobre su salida del Real Madrid, Cristiano explicó que necesitaba un cambio de aires para poder seguir motivado. ''Cambié un poco el año pasado porque dejé el Madrid, necesitaba una motivación extra en mi carrera después de ganar todo lo que gané en el Madrid''.

''Necesitaba un cambio para poder expresar mi fútbol porque creo que todavía tengo mucho que ofrecer: a mí, a los fans, a la propia Juve, y seguro que va a seguir siendo así. Me siento aún motivado y me gusta lo que hago'', aseguró el luso'', añadió el CR7.

El luso también se refirió a su papel en la Juventus con la llegada de Sarri. ''Hay un concepto de equipo y tengo un trabajo: cubrir espacios, defender a balón parado... Voy a hacer lo mismo que hacía en el Madrid o en mi primer año en la Juve o en la selección. Voy a defender, cerrar espacios, siendo un atacante con libertad, pero con labores defensivas''.

Cristiano habla de la ambición de la Juventus para ganar la Champions. ''Siempre es el año de la Juventus, del Madrid, del Barça, pero la Champions sólo la gana uno. Te pongo el ejemplo del Barcelona: cuánto dinero ha invertido los últimos cinco años en jugadores y no ha ganado la Champions. No es así como funciona''.

Y agrega: ''La Juve se ha reforzado muy bien y es un equipo que va a pelear para ganar, como siempre, pero dependerá de muchos factores: los cruces, los grupos, el momento, las lesiones, la suerte... La Juve la va a ganar, si no es este año, será el próximo, de aquí a dos años, por la manera de trabajar, por cómo lo están planteando. Tiene todos los ingredientes para poder ganarla''.

Por otro lado, Cristiano fue consultado por la ciudad de Madrid y se sincera. ''Fueron nueve años viviendo aquí, una parte de mi historia fue en Madrid y no hablo sólo de fútbol porque eso todo el mundo lo sabe, sino de relaciones en general. Son muchas historias que no se pueden borrar, el pasado no se apaga''.

Asimismo confiesa que una de las personas a las que extraña es a Marcelo. ''Marcelo está muy feliz aquí en Madrid. Cada uno hace su vida y me llevaba súper bien con él. Hablo mucho con él. Marcelo es un chico muy animado y le echo de menos''.

El portugués también fue preguntado por la situación de Neymar y cree que se mantendrá en el PSG. ''Es un gran jugador y me llevo muy bien con él. Hemos grabado juntos hace poco. Pero se habla mucho de él, para Madrid, Barça, Juve... Es el trabajo de la prensa porque hay que vender, pero pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho''.

Por último, Cristiano Ronaldo dio a conocer a sus favoritos para ganar la próxima Liga de Campeones.

''Siempre los mismos, al margen de lo que fichen. Madrid, Barça, Atlético, Juve, Bayern, Liverpool... Puede que me deje alguno, pero de verdad que lo veo como siempre. Barça y Madrid, que se gastaron más dinero que todos los demás, el City también, quizá son los favoritos, pero en el fútbol no siempre ganan los favoritos.'', cerró.