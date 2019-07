Zidane sobre el puesto titular entre Keylor y Courtois: "Está todo claro"  

Zinedine Zidane, como de costumbre, compareció ante los medios de comunicación tras el partido del Real Madrid contra el Tottenham en la Audi Cup.



El entrenador estaba molesto tras la derrota (1-0) en Alemania y habló de varios temas incluida la competencia entre Keylor Navas y Thibaut Courtois.





LO DIJO:



Nueva caída y ahora ante Tottenham: "Estuvimos mejor y lo que tenemos que hacer es mejorar cada día. No estoy contento por la derrota, pero hemos estado mejor".



Titularidad entre Keylor y Courtois: "Keylor ha estado muy bien, pero está todo claro. Todos lo tienen claro. Estamos todos en el mismo equipo".



Futuro de James y Bale: "No sé si James va a estar en el Madrid la próxima temporada. No estoy en eso ahora. Estoy aquí pensando en lo de aquí, Gareth no ha viajado porque no se sentía, porque no estaba bien. Hablando con los médicos decidimos que no viniera a Múnich".



Necesida de fichajes: "Nosotros estamos aquí y los jugadores son estos. No hay que darle más vueltas. Hasta el 31 de agosto pueden cambiar cosas. Yo confió en mis jugadores. Es verdad que los partidos han empezado mal, es verdad. Pero nosotros no vamos a perder la confianza porque el año es muy largo".



La afición está molesta, ¿Cuál es su mensaje?: "El madridista no tiene que estar preocupado, yo siempre soy positivo. Sé que es complicado porque acabamos una temporada difícil y porque la cosa ha empezado difícil. Yo sé que tengo un equipazo. Lo que necesitamos es ganar un partido. Sólo nos falta eso".