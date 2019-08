Pep Guardiola le responde a Klopp: "El Liverpool no es un equipo pequeño"

El entrenador español del Manchester City Pep Guardiola respondió al técnico del Liverpool Jurgen Klopp, recordándole que el vigente campeón de Europa "no es un equipo pequeño", después de que el alemán pusiera en entredicho el respeto del fair play financiero de su rival en la Premier League.

Klopp había nombrado al City, junto al Real Madrid, el Barcelona y el París Saint-Germain, como los equipos que podían gastar millones sin temer la aplicación de las restricciones del fair play financiero de la UEFA.

"Parece que hay cuatro equipos en el mundo que pueden hacerlo constantemente. Madrid, Barcelona, City y PSG. Lo que necesitan, lo tienen", señaló el alemán.

City, campeón de la Premier League, y Liverpool, que logró la Liga de Campeones, se encuentran el domingo en la Community Shield.

"Me molesta, por supuesto que me molesta porque no es cierto que gastemos 200 millones de libras en cada mercado de fichajes", dijo Guardiola.

"No es cierto. Es el Liverpool, 'you'll never walk alone' y todo eso, no es un equipo pequeño. Es el Liverpool", insistió el español.

"Por lo que claro que no me gusta, porque no es cierto. La pasada temporada gastamos 17 millones de libras en un jugador", añadió.

El fichaje del City el año pasado fue Riyad Mahrez, que llegó del Leicester tras el pago de 60 millones de libras (72.7 millones de dólares), mientras que el Liverpool pagó 67 millones de euros por el portero Alisson Becker, récord mundial en esta posición.

En la actual ventana de fichajes el City gastó 62 millones de libras en traer al centrocampista español del Atlético Rodri.

"Hace dos años sí gastamos mucho porque llegué al equipo y había 10 u 11 jugadores de más de 30 años, por lo que lo tuvimos que hacer", señaló Guardiola sobre 2017, cuando llegaron Kyle Walker, Ederson, Bernardo Silva, Benjamin Mendy y Danilo.

"Pero no gastamos 200 millones de libras cada temporada, por ejemplo el Liverpool se gastó más de 200 millones la temporada pasada y este curso no pueden hacerlo, pues es lo mismo", añadió.