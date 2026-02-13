Luis Enrique se molestó: PSG vuelve a hacer humillado en la Ligue 1 y dejaron el liderato en la cuerda floja; así va la tabla

El París Saint Germain encajó su tercera derrota en la Ligue 1 este curso y puso en riesgo su liderato, superado 3-1 por el Stade Rennes, un equipo en crisis, con un entrenador provisional, Sebastien Tambouret, que superó al campeón por primera vez desde hace tres años y agitó la pelea por la competición.En las puertas de afrontar una eliminatoria clave en la Liga de Campeones, contra el Mónaco, el martes, el conjunto de Luis Enrique salió malparado del Roazhon Park, donde no encontró esa reacción que le llevara a su remontada habitual.