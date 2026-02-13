Vinicius y su gesto que hace sangrar al Barcelona: la reacción del jugador del Real Madrid al 4-0 del Atlético (VIDEO)

Con la abultada derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0), el Barcelona ratificó la pérdida de fiabilidad en las grandes citas en la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo.





Una tendencia que empezó a insinuarse en la Liga de Campeones, con sendas derrotas ante los dos rivales más exigentes de la fase liga, el PSG (1-2) y el Chelsea (3-0), y la trabajada victoria ante el tercer oponente de mayor rango, el Newcastle (1-2).

En LaLiga EA Sports, el Barça cayó en la primera vuelta contra el Real Madrid (2-1), pero derrotó al tercer clasificado, el Atlético (3-1), y al cuarto, el Villarreal (0-2), y pareció recuperar su nivel en las grandes citas al conquistar la Supercopa de España en enero, tras superar al Athletic (5-0) y al Real Madrid (3-2).