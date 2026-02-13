Internacionales

Vinicius y su gesto que hace sangrar al Barcelona: la reacción del jugador del Real Madrid al 4-0 del Atlético (VIDEO)

El llamativo gesto de Vinicius tras enterarse de la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona

2026-02-13

Con la abultada derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0), el Barcelona ratificó la pérdida de fiabilidad en las grandes citas en la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo.

Uno de los mejores del mundo llega de la mano con Klopp al Real Madrid: el primer golpe que daría a Hansi Flick y Barcelona


Una tendencia que empezó a insinuarse en la Liga de Campeones, con sendas derrotas ante los dos rivales más exigentes de la fase liga, el PSG (1-2) y el Chelsea (3-0), y la trabajada victoria ante el tercer oponente de mayor rango, el Newcastle (1-2).

En LaLiga EA Sports, el Barça cayó en la primera vuelta contra el Real Madrid (2-1), pero derrotó al tercer clasificado, el Atlético (3-1), y al cuarto, el Villarreal (0-2), y pareció recuperar su nivel en las grandes citas al conquistar la Supercopa de España en enero, tras superar al Athletic (5-0) y al Real Madrid (3-2).

Vinicius y su gesto que enfada a los culés

El delantero del Real Madrid se enteró del 4-0 que sufrió el Barça ante el equipo de Simeone en la semifinal de la Copa del Rey y su reacción, captada en un evento, se hizo tendencia.

Barcelona tiene 90 minutos para poder igualar o superar la eliminatoria, pero Ibai, declarado aficionado del Real Madrid también se burló.

Vinicius y su gesto que hace sangrar al Barcelona: la reacción del jugador del Real Madrid al 4-0 del Atlético (VIDEO)


Con un gesto de incredulidad que fue registrado por las cámaras y replicado miles de veces.

Real Madrid quiere ficharlo y Van Dijk muestra su postura como capitán del Liverpool: "Clase mundial"


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Video
|
Reacción
|
Gesto
|
Vinicius
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético
|