Arbeloa toma tajante decisión con Carvajal en el Real Madrid y la respuesta a 4-0 de Barcelona: "Al sofá..."

<br />"Al sofá han ido muchos porque es lo que me gusta, es mi forma de trabajar y como entiendo mi puesto. Así era de jugador. Me gustaba tener esa relación con mi entrenador y ahora que me toca estar en esta silla, me gusta hablar con todos ellos de temas futbolísticos. Mi puerta siempre está abierta para todos, saben dónde estoy; muchas veces vienen ellos, otras les llamo yo y es lo que me importa, más allá de las filtraciones de diferentes entornos. Estoy centrado en tener una buena relación con todos mis jugadores y cuanto más cercana mejor", sentenció.