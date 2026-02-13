Arbeloa toma tajante decisión con Carvajal en el Real Madrid y la respuesta a 4-0 de Barcelona: "Al sofá..."

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, zanjó el debate que ha surgido por la poca participación de Dani Carvajal en los partidos, 27 minutos desde que regresó el 3 de enero a las convocatorias, y reconoció una mejoría física del capitán y que han mantenido una conversación en "un sofá gris maravilloso". "Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente. Aprovecho todas las semanas para hablar con casi todos ellos. Tengo un sofá gris cómodo maravilloso donde nos sentamos y me gusta hablar para ver lo que piensan", aseguró en rueda de prensa antes de resaltar la mejoría física del jugador.



"Carvajal está cada vez mejor. Ha sumado otra semana de entrenamientos y el máximo interesado de tenerle a su mejor nivel soy yo, evidentemente. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel y, por supuesto, lo tendrá que demostrar jugando. Estoy seguro de que lo va a hacer pronto", añadió. Arbeloa se mostró comprensivo con el sentimiento que pueda tener Carvajal, recuperado de una artroscopia en la rodilla derecha, en la que sufrió una grave lesión, y buscando minutos desde el inicio de 2026. Un canterano como David Jiménez fue titular en el lateral derecho en la última jornada liguera, en Mestalla, y Trent Alexander-Arnold reapareció tras superar una lesión muscular aumentando la competencia.



"Es algo del fútbol", explicó el técnico madridista. "Un jugador que no está teniendo los minutos que él quiere y juega poco, no entendería que estuviera feliz con esa situación. Todos quieren sumar en el campo y sentirse importantes, no solo Carvajal", defendió. "Les animo a trabajar cada día más fuerte en los entrenamientos. Cuando uno no está contento vienen a ese sofá gris y no hay otra respuesta posible, siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el bien del equipo al individual como es en todos los casos de esta plantilla", agregó. Por último, el técnico merengue expuso su manual, siempre dispuesto a estar cerca del futbolista como en su carrera le gustaba con los entrenadores que tuvo, para tener explicaciones de primera mano.



"Al sofá han ido muchos porque es lo que me gusta, es mi forma de trabajar y como entiendo mi puesto. Así era de jugador. Me gustaba tener esa relación con mi entrenador y ahora que me toca estar en esta silla, me gusta hablar con todos ellos de temas futbolísticos. Mi puerta siempre está abierta para todos, saben dónde estoy; muchas veces vienen ellos, otras les llamo yo y es lo que me importa, más allá de las filtraciones de diferentes entornos. Estoy centrado en tener una buena relación con todos mis jugadores y cuanto más cercana mejor", sentenció.

