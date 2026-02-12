Internacionales

La confesión de Flick que inquieta al Barcelona y la queja contra el VAR tras ser humillado: "Fue peor contra..."

Flick: "¿El arbitaje?; qué quieres que te diga?"

  • La confesión de Flick que inquieta al Barcelona y la queja contra el VAR tras ser humillado: Fue peor contra...
2026-02-12

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, respondió, después de caer goleado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (4-0), preguntado por la labor del árbitro y el VAR que "qué quieres que te diga", en tono irónico y de queja por la actuación del colegiado.

"Qué quieres que te diga. Para empezar, en la primera acción sobre Balde es amarilla a Giuliano y eso quizás cambiaría todo el partido. También tendría que haber habido segunda amarilla", dijo el técnico en rueda de prensa.

En cuanto al gol anulado a Cubarsí, manifestó: "¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos, siete minutos?", en referencia al parón que se mantuvo para anular el tanto. "Para mí claramente no es fuera de juego. Lo veo diferente. Luego, cuando lo anulan, no nos dicen nada. No hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego. Es una pena. Es un desastre".

En cuanto al partido en sí, declaró: "No ha sido buena primera parte. Intentamos mejorar en la segunda, pero esto no ha terminado. Queda la vuelta. Lucharemos por ello. Necesitamos a nuestra gente en el Camp Nou".

"En el descanso les he dicho a los jugadores las diferentes situaciones que teníamos que mejorar. En la primera parte no he visto al equipo que quiero ver. En la segunda parte era un partido nuevo. Había posibilidades".

"No es fácil este resultado, pero tenemos la vuelta", añadió.

Sobre el cambio de Marc Casadó antes del descanso explicó: "Tenía que cambiar a Marc porque tenía amarilla y corría el riesgo de que le echaran roja, a pesar de que estaba ganando muchos duelos en el medio campo".

La respuestas íntegras de Flick en conferencia de prensa


Análisis del partido: "No jugamos bien en la primera mitad, no jugamos como un equipo. La distancia entre unos y otros era grande. No hemos presionado. Y en los primeros 45 minutos hemos aprendido una gran lección. El final ha sido mejor. Tenemos dos partes más y lucharemos. Si ganamos 2-0 en cada mitad... necesitaremos a nuestra afición en casa".

La falta de concentración: "No estoy decepcionado con el equipo. Estoy contento con la temporada del equipo. Hemos tenido muchas lesiones. Perder también forma parte del juego. Ha sido una derrota dolorosa, pero estoy orgulloso del equipo. Hay que aprender la lección. Ellos han tenido más hambre para marcar. Y es lo que quiero. No lo hemos hecho en los primeros 45 minutos. Pero el equipo es joven, pero no pongo excusas".

El VAR: "¿Qué puedo decir? Hemos comenzado con las tarjetas amarillas, la primera acción sobre Balde lo era. Seguro. Hubiera sido todo diferente si la enseña. Al no hacerlo, invitas a jugar así. Para mí es un lío. ¿Han sido siete minutos parados? ¿Han encontrado algo? Parar mí no era fuera de juego. Si ellos han visto algo, que lo digan. Pero no hay comunicación".

¿Su peor derrota?: "No, el peor fue contra el Inter. Ahora tenemos una opción de remontar. No será fácil, pero lo intentaremos".

Marc Casadó: "Teníamos que cambiar, tenía tarjeta. Había muchos duelos...".

