¡Hay Premier! Así quedó la tabla de posiciones en Inglaterra tras el tropiezo del Arsenal y Pep Guardiola celebra

El gol del inglés, a contrapié y tras centro de Hincapié, arreglaba otro partido gris del Arsenal, que estuvo sesenta minutos sin disparar a portería y que evitó el gol en contra en la primera parte con un excepcional David Raya, que sacó a bocajarro un testarazo de Igor Thiago, la gran revelación de esta Premier con 17 goles.Cuando Madueke convirtió el 0-1 y se fue a celebrarlo con los 1700 aficionados del Arsenal desplazados al oeste de la capital, el Arsenal creía tenerlo en el bolsillo. Tampoco estaban asustando mucho los muchachos de Keith Andrews, que no encontraban cómo hacer daño a la defensa rival, que este jueves no pudo contar con William Saliba por enfermedad y confió el centro de la zaga al español Christian Mosquera.Poco pudieron hacer en el gol del Brentford, que lo fio todo a una de sus mejores armas, los saques de banda. Kayode catapultó la pelota desde la banda, Van den Berg la prolongó y Lewis-Potter, al contacto con ella, la propulsó a la red. No pudo hacer nada Raya. Martin Odegaard, que cubría al centrocampista inglés no llegó tampoco a anticiparse.