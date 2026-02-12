¡Hay Premier! Así quedó la tabla de posiciones en Inglaterra tras el tropiezo del Arsenal y Pep Guardiola celebra

Pinchó el Arsenal y hay Premier. El tropiezo contra el Brentford, propiciado por un cabezazo de Keane Lewis-Potter para neutralizar el de Noni Madueke, deja al Manchester City a cuatro puntos de los 'Gunners'. Hay Premier. En la difícil visita al Gtech Stadium, donde el Brentford solo ha perdido dos de los últimos catorce encuentros, el Arsenal se dejó dos puntos en su pelea por la liga. Sonrió Pep Guardiola desde Mánchester cuando Lewis-Potter les arrebató la victoria en la recta final con un remate de cabeza que dejó helados a los 'Gunners', que creían que iban a escapar con el triunfo gracias a un remate en escorzo de Madueke.

El gol del inglés, a contrapié y tras centro de Hincapié, arreglaba otro partido gris del Arsenal, que estuvo sesenta minutos sin disparar a portería y que evitó el gol en contra en la primera parte con un excepcional David Raya, que sacó a bocajarro un testarazo de Igor Thiago, la gran revelación de esta Premier con 17 goles. Cuando Madueke convirtió el 0-1 y se fue a celebrarlo con los 1700 aficionados del Arsenal desplazados al oeste de la capital, el Arsenal creía tenerlo en el bolsillo. Tampoco estaban asustando mucho los muchachos de Keith Andrews, que no encontraban cómo hacer daño a la defensa rival, que este jueves no pudo contar con William Saliba por enfermedad y confió el centro de la zaga al español Christian Mosquera. Poco pudieron hacer en el gol del Brentford, que lo fio todo a una de sus mejores armas, los saques de banda. Kayode catapultó la pelota desde la banda, Van den Berg la prolongó y Lewis-Potter, al contacto con ella, la propulsó a la red. No pudo hacer nada Raya. Martin Odegaard, que cubría al centrocampista inglés no llegó tampoco a anticiparse.

El empate fue un mazazo para el Arsenal, que con un inmóvil Viktor Gyökeres arriba se olvidó de cómo atacar. Los últimos minutos de partido llevaron el color del Brentford, que tuvo una inmejorable para llevársela en una carrera de Igor Thiago con Mosquera en la que el central español apareció en el último momento para taponar el disparo del brasileño. En el tiempo de descuento, en un desajuste entre los centrales de los 'Bees', el que casi encontró petróleo fue Martinelli, pero, con todo a favor, se topó con una gran estirada de Kelleher.



Este reparto de puntos perjudica principalmente al Arsenal, que se ha dejado cinco de los últimos quince. La derrota contra el Manchester United hace dos semanas y este empate provocan que el City esté a cuatro puntos de distancia de los 'Gunners'. Hace escasos cinco días, en el minuto 83 del partido entre el City y el Liverpool, cuando los 'Reds' ganaban 1-0, la distancia era de nueve. Para el Brentford, significa llegar a los cuarenta puntos, a dos del Liverpool y a cuatro del Chelsea, que marca la quinta posición. - Ficha técnica: 1 - Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Henry (Hickey, m.95); Yarmolyuk (Henderson, m.73), Janelt, Jensen; Ouattara, Lewis-Potter (Damsgaard, m.73) y Thiago. 1 - Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié (Calafiori, m.81); Zubimendi, Eze (Odegaard, m.46), Rice; Madueke (Saka, m.70), Trossard (Martinelli, m.81) y Gyökeres. Goles: 0-1. Madueke, m.61 y 1-1. Lewis-Potter, m.71. Árbitro: John Brooks amonestó a Janelt (m.4), Andrews (m.18, fuera del campo), Jensen (m.53) y Ouattara (m.86) por parte del Brentford y a Gabriel (m.20) y Gyökeres (m.30) por parte del Arsenal. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de la Premier League disputado en el GTech Community Stadium (Londres)