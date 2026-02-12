Simeone reveló la fórmula para humillar del Atlético al Barcelona en Copa del Rey: "No soy un brujo"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego "Cholo" Simeone, salió brincando en un pie de la felicidad luego de humillar por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/atletico-de-madrid-vs-barcelona-en-vivo-hora-donde-ver-transmision-semifinal-ida-copa-del-rey-EP29267425" target="_blank">4-0 al Barcelona</a></b> en la ida de las semifinales de la <b>Copa del Rey.</b>En la conferencia de prensa, el estratega colchonero mencionó que fue un partido donde aprovecharon mucha la efectividad y que siempre se acordarán de este tipo de juegos.